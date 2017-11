Termont: “Kraken kan niet, maar ik heb er begrip voor dat mensen die op straat wonen, intrekken in leegstaande panden" ADN

10u32

Bron: VTM Nieuws 18 BELGA De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) zit in een innerlijke tweestrijd. Als burgemeester vindt hij kraken nooit oké, als socialist heeft hij begrip voor het feit dat mensen die op straat wonen, intrekken in leegstaande panden. Dat zegt hij in een gesprek met VTM Nieuws.

De laatste tijd komt Gent geregeld in het nieuws met gekraakte woningen. “Ik vind dat kraken niet kan, zeer duidelijk”, stelt burgemeester Daniël Termont. “Voor mij mag er wat dat betreft onmiddellijke uitzetting zijn. Als ik anderzijds zie dat bepaalde gebouwen jarenlang leegstaan in deze stad en dat er mensen zijn die met kleine kinderen in een park moeten slapen, dan - en dan spreek ik niet als burgemeester – heb ik er begrip voor dat ze daar intrekken.”

“Ik zeg u dat als socialist”, klinkt het. “Als burgemeester heb ik maar één boodschap: dat is dat elke vorm van kraken nu een misdrijf wordt en dat ik tegen elke vorm van kraken zal optreden en vragen aan de procureur om op te treden, want zelf kan ik dat niet doen.” Vanaf donderdag zal de nieuwe wet die kraken strafbaar maakt officieel in werking treden, nadat ze vorige week maandag in het Staatsblad verscheen. Krakers die een bewoond pand kraken, kunnen dan in principe binnen de 24 uur uit de woning gezet worden, bij onbewoonde panden binnen de week.