Termont hekelt antipolitiek: "Schandalig wat Gent maar krijgt in vergelijking met bijvoorbeeld Antwerpen"

23 januari 2018

17u46

Bron: Radio 2 1 De laatste maanden van Daniël Termont (sp.a) als burgemeester gaan in, maar slabakken staat niet in zijn Gents woordenboek - integendeel. De burgervader stond dit jaar best vaak in het oog van de storm, net als zijn partij. Al maakt hij zich geen zorgen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat zei hij in de 'Burgemeestersmarathon' van Radio 2, waar hij scherp uithaalt naar de Vlaamse regering.

De laatste negen maanden van burgemeester Termont gaan in. Waar hij nog op inzet? "De projecten die lopende zijn tot een goed eind brengen", zei hij deze namiddag. "Zoals de Ghelamco, de Krook, de fusie van de Gentse haven en de evaluatie van het circulatieplan en de hogere parkeertarieven." Op de planning dus niet zozeer nieuwe projecten, maar "wel afwerken waarmee begonnen is". "Vriend en vijand zullen toegeven: we hebben van Gent een mooie stad gemaakt", klonk het ook.

Dat politiek niet altijd een fraai schouwspel is, zei hij ook. Termont stond het afgelopen jaar vaak in het oog van de storm, in onder meer het Optima-dossier en - onlangs nog - de Ghelamco Arena. Die er volgens auteur Ignace Vandewalle illegaal staat. Het was ook hij die de burgervader beschuldigde van schriftvervalsing.

Er werd het afgelopen jaar dus veel op de man gespeeld. "Politiek is veel harder geworden dan vroeger", gaf Termont grif toe. "De wijze waarop politici met elkaar omgaan, is weinig menselijk. Ik kreeg van de oppositie veel bagger over me heen. Meestal ten onrechte. Ik sta recht in mijn schoenen." Het zijn die dingen die Termont bij zijn pensioen niet zal missen. Al verloopt afscheid nemen wel met een dubbel gevoel. "Tot de laatste seconde ben ik burgemeester van Gent, dag en nacht. Ik moet nog hard werken, maar kijk ook uit naar alle hobby's die op me wachten. Ik fiets graag, ski graag en speel piano."

Vriend en vijand zullen toegeven: we hebben van Gent een mooie stad gemaakt

Hij verdedigt zijn stad en het kartel rood-groen - "dat in Gent in vriendschappelijke sfeer samenwerkt". De socialisten zitten nationaal in een diep dal, maar dat merkt Termont niet echt in Gent, zegt hij. "Natuurlijk is het aangenamer om ook op nationaal vlak goeie peilingen te zien, maar in Gent maak ik me geen zorgen, met nog enkele maanden te gaan."

Stevig uithalen doet hij wel naar de Vlaamse regering. Zo betreurt Termont dat de stad Gent op heel wat vlakken geen steun krijgt van Vlaanderen. Hij noemt de investeringen in De Lijn en die in enkele openbare werken. "Het is schandalig wat Gent krijgt in vergelijking met bijvoorbeeld Antwerpen", sneert hij. "En dat is duidelijk politiek getint." Hij haalt als bijvoorbeeld ook de maatregelen aan om personeel statutair te maken. Ook daar geen steun van Vlaanderen, klinkt het. "Er worden ons geen cadeaus gegund (waarbij hij doelt op N-VA-ministers Ben Weyts en Liesbeth Homans, red.) Ze zitten met een vergrootglas op ons en laten niets passeren."

Dat heeft wel één voordeel. Bijvoorbeeld in het Ghelamco-dossier. "Was daar een fout gebeurd, dan had men die zonder twijfel opgemerkt en had Vlaanderen die niet zomaar laten passeren", zegt hij. "Dat ministers voor hun eigen stad of regio iets gedaan proberen te krijgen en daarop inzetten, dat was ook vroeger zo. Maar dat er echt aan antipolitiek wordt gedaan om een aantal dingen niet gedaan te krijgen? Nooit gezien."

Natuurlijk is het aangenamer om ook op nationaal vlak goeie peilingen te zien voor sp.a, maar in Gent maak ik me geen zorgen, met nog enkele maanden te gaan

Ook over het terreurniveau liet Termont nog even zijn licht schijnen. Dat is gisteren van niveau drie naar niveau twee gezakt. Positief nieuws omdat agenten nu weer ruimte krijgen om andere taken te doen. Maar dat betekent niet dat ze in de Oost-Vlaamse stad minder waakzaam zullen zijn. "Ik wil de Gentenaars zeggen dat ik samen met de korpschef heb beslist om alle grote evenementen nog te behandelen alsof het niveau 3 was", zegt Termont en hij wijst onder meer op het Lichtfestival. "Wij zullen alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de bezoekers en van de Gentenaars te verzekeren, nog een heel jaar lang. Zolang ik burgemeester ben."