Termont geeft toe: "De Overpoort is een verschrikkelijk probleem" Redactie ADN

21 maart 2018

15u10

Bron: Het Nieuwsblad, VRT NWS 14 Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) geeft toe dat er steeds meer niet-studenten met slechte bedoelingen naar de uitgaansbuurt Overpoort komen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Een week geleden trokken enkele studenten aan de alarmbel over het toenemende geweld in de straat. Termont maakt zich wel sterk dat de politie zwaar inzet op de veiligheid.

Verschillende studenten werden onlangs fysiek aangevallen in de uitgaansbuurt. In de nasleep daarvan doken nog andere getuigenissen op van studenten die agressief waren toegetakeld. Termont geeft toe dat de Overpoort "een verschrikkelijk probleem" is. "Het is dé straat van studenten, maar we zien dat er meer en meer mensen komen die geen student zijn en drugs verhandelen, stelen en agressief zijn. Het is niet eenvoudig om die eruit te krijgen: als feiten worden gemeld, zijn de daders vaak al weg", reageerde Termont in de gemeenteraad, waarover Het Nieuwsblad bericht.

Of het klopt dat het vaak om eenzelfde groep jongeren met een migratieachtergrond gaat, zoals sommige studenten suggereren, kan de politie voorlopig niet bevestigen. De Gentse burgemeester riep wel nog eens op om alle incidenten te melden. Want hoewel het aantal meldingen van geweldplegingen in de Overpoort lager ligt dan vorige jaren, betekent dat niet dat er effectief minder incidenten zijn. Ook de politie zelf roept daarom op om meteen aangifte te doen als er iets gebeurt. "Vergelijk het met een put in de weg. Wanneer een fietser erover valt en niets laat weten, dan kunnen we het niet oplossen en zal een volgende fietser er ook over vallen", aldus politiewoordvoerder Matto Langeraert

'Woop-woop! That's the sound of da police!'

De politie doet in ieder geval heel wat werk in de Overpoort, beklemtoonde Termont. "Er worden veel mensen ingezet en uren werk verzet." Toch is het volgens korpschef Filip Rasschaert niet simpel om de vechtpartijen en dealers in de uitgaansbuurt aan te pakken. Aan VRT Nieuws vertelt hij dat de cafébazen bijvoorbeeld niet altijd meewerken. "Buitenwippers verwittigen de dj als er politie in burger het café binnenkomt", vertelt hij. "Dan wordt bijvoorbeeld het nummer 'Sound of da Police' (een hit uit 1993 van de Amerikaanse rapper KRS-One, red.) gedraaid en is de actie van de politie verbrand."

Volgens de voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen is er wel degelijk goodwill bij de horeca-uitbaters om mee te werken met de politie.