Termont eist 10.000 euro van auteur Ghelamco Arena-boek Jeroen Bossaert

13 april 2018

12u25 46 Daniël Termont (sp.a) heeft Ignace Vandewalle, de auteur van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena', voor de rechter gedaagd. De burgemeester van Gent stelt dat Vandewalle hem onterecht beschuldigt van schriftvervalsing en eist 10.000 euro.

Het zijn slechts enkele passages uit het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' die voor Termont niet door de beugel kunnen. Het gaat over een incident dat zich voordeed in de Gentse Optima-commissie in de zomer van 2016. Op een aantal documenten stond toen in drukletters 'WISSEN' naast gegevens over de aanwezigheid van voormalig burgemeester Frank Beke (sp.a) op een vastgoedbeurs in Cannes.

Bepaalde commissieleden stelden daar vragen over omdat het leek alsof het kabinet van Termont gepoogd had om de documenten te veranderen. In zijn boek vraagt Vandewalle zich af of Termont aan schriftvervalsing zou gedaan hebben. Ook in een interview met het weekblad 'HUMO' haalde Vandewalle het incident nog eens aan.

Schriftvervalsing

Dat de auteur schriftvervalsing suggereert, is bij Termont in het verkeerde keelgat geschoten. De burgemeester van Gent kondigde in januari al aan dat hij klacht zou neerleggen bij het parket en heeft dat eind februari effectief gedaan. Daarop werd een onderzoek geopend. Termont eist 10.000 euro morele schadevergoeding. Een bedrag dat hij zou doorstorten naar een goed doel.

"Aanval op vrije meningsuiting"

Vandewalle reageert scherp op de klacht en spreekt van een aanval op de vrije meningsuiting. "Heeft dit tot doel om schrijvers en journalisten te waarschuwen dat ze op kosten zullen gejaagd worden met rechtszaken als ze het aandurven om meningen te publiceren? Zélfs als die meningen onderbouwd zijn?" De auteur wordt op 2 mei voor de rechtbank van eerste aanleg verwacht. Hij maakt zich echter sterk dat het nooit tot een rechtszaak komt. "De kans dat dit vermeende persmisdrijf voor het Hof van Assisen komt, is bijzonder klein. En dat weet ook Daniël Termont."