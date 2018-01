Termont dient klacht in tegen auteur Ghelamco-boek: "Dit aanvaard ik niet" FT

18 januari 2018

16u51

Bron: VTM Nieuws 0 Burgemeester van Gent, Daniël Termont (sp.a), dient klacht in tegen Ignace Vandewalle. Hij is de auteur van het omstreden boek 'De Illegale Ghelamco Arena'. "Ik kan tegen zeer veel als politicus, maar dat men mij onterecht beschuldigt van schriftvervalsing, aanvaard ik niet", zei de burgervader aan VTM Nieuws.

Volgens burgemeester Daniël Termont (sp.a) is de bouw van de Ghelamco Arena helemaal legaal verlopen, maar daar twijfelt auteur Ignace Vandewalle (ex-medewerker van Open Vld en LDD) aan. In zijn boek 'De Illegale Ghelamco Arena' zegt hij dat Gent een openbare aanbesteding had moeten organiseren. Dat deed het stadsbestuur niet en dus concludeert Vandewalle dat de voetbaltempel er illegaal staat.

Dat werpt Termont op zijn beurt tegen. Zo verdedigt hij zich onder meer met een openbare aanbesteding uit 2006. Die handelt echter niet over de bouw van het stadion, maar over de zoektocht naar een medefinancierder. De aannemer, architect en belangrijkste private financierder zijn uiteindelijk wel aangesteld zonder aanbesteding.

In het boek van Vandewalle wordt daarnaast ook de te nauwe band tussen stadsbestuur en club aangeklaagd. Zo zou er belastinggeld gebruikt zijn om etentjes te betalen in de skybox die de stad in het stadion bezit. Schepenen nodigen er relaties uit en sturen de factuur door naar een intercommunale, overheidsbedrijf of zelfs ziekenhuis waar ze een link mee hebben. De oppositie in Gent heeft al laten weten een onderzoek te zullen openen.

Eerroof

De burgemeester vindt het niet kunnen dat Vandewalle hem persoonlijk aanvalt. "Ik kan tegen zeer veel als politicus, maar dat men mij onterecht beschuldigt van schriftvervalsing, aanvaard ik niet”, zei Termont deze middag aan VTM NIEUWS. Waarna hij eraan toevoegt stappen te nemen. “Ik zal een klacht indienen via de strafrechtbank voor eerroof. Dat is wel het minste wat ik kan doen. Ook eis ik een schadevergoeding voor de burgerlijke rechtbank." Als Termont zijn gelijk krijgt, zal hij het geld wegschenken aan een goed doel, zegt hij nog.

Persconferentie

Het Gentse stadsbestuur licht de hele hetze morgen trouwens uitgebreid toe tijdens een persconferentie in de Ghelamco Arena zelf. Daar zullen ook alle dossiers en papieren ter inzage liggen. De auteur van het boek is niet uitgenodigd. "Maar indien ik als leugenaar word afgeschilderd, overweeg ik dit weekend zelf een persconferentie te organiseren om dat recht te zetten", zegt hij aan Belga.