Termont: "Circulatieplan is moedigste beslissing in 41 jaar in het stadhuis" EB

Bron: Belga 0 BELGA "Het circulatieplan is de moedigste beslissing die ik heb genomen in de 41 jaar dat ik in het stadhuis zit." Dat heeft de uittredende Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) vandaag gezegd in het programma 'De Meulemeester in Debat. De Burgemeesters' op de VTM NIEUWS-website. Hierin komen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 prominente burgemeesters en kandidaat-burgemeesters aan bod.

Begin april van dit jaar ging in Gent het veelbesproken circulatieplan van start, waarbij het doorgaande verkeer op de stadsring (R40) gehouden wordt en de binnenstad ontlast wordt. De Gentse bevolking is verdeeld over het plan, maar een half jaar later gaan volgens Termont steeds meer Gentenaars inzien dat de stad veel leefbaarder geworden is, "met veel meer zuurstof". De burgemeester wees ook op het aantal ongevallen dat "enorm is teruggevallen."

In Antwerpen vallen ze de politie aan. Bij ons worden de agenten geknuffeld Daniël Termont (sp.a)

In Gent trekken sp.a en Groen volgend jaar opnieuw in kartel naar de kiezer. Lijsttrekker is Rudy Coddens (sp.a), Termont heeft geen ambitie meer voor een volgend mandaat, maar is wel nog lijstduwer. In Gent is er nu nog een coalitie van het kartel sp.a-Groen met Open Vld, maar bij die laatste partij werpt eerste schepen Mathias De Clercq zich openlijk op als kandidaat-burgemeester, en hij sluit een coalitie met N-VA na de volgende verkiezingen zeker niet uit. Termont zegt "bijzonder verbaasd" te zijn dat De Clercq met N-VA wil besturen.

Serieuze uithaal naar N-VA

De Gentse burgemeester liet niet na enkele keren serieus te sneren naar de Vlaams-nationalisten, die in de hoofdstad van Oost-Vlaanderen in 2018 voormalig staatssecretaris Elke Sleurs als kopvrouw het veld insturen. "De N-VA staat voor alles waar wij niet voor staan", luidde het. Toen het over de vergelijking tussen Gent en Antwerpen ging, zei Termont dat hij "100 procent het omgekeerde" doet van Bart De Wever. "In Antwerpen vallen ze de politie aan. Bij ons worden de agenten geknuffeld", aldus de uittredende burgemeester die erop wees dat de verkiezingen in Gent "een keuze worden tussen links of rechts, zoals in Antwerpen."

Gevraagd naar zijn mooiste verwezenlijking verwees Termont naar de mentaliteit van "Gentenaars doen het samen", met initiatieven als Wijk aan Zet en het Burgerbudget.