Ter dood veroordeelde VUB-prof Djalali met spoed geopereerd: “Na ingreep met handen en voeten vastgeketend aan zijn bed” LH

23 november 2018

13u01 5 Ahmadreza Djalali, de Zweeds-Iraanse VUB-gastdocent en rampenarts die bijna een jaar geleden ter dood werd veroordeeld in Iran, werd afgelopen maandag met spoed geopereerd aan een liesbreuk. Het nieuws raakt nu pas bekend omdat Djalali tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis geen contact met de buitenwereld mocht hebben. “Hij werd meteen na de pijnlijke ingreep met handen en voeten aan zijn ziekenhuisbed vastgeketend”, zegt ex-collega en spoedarts Gerlant Van Berlaer. Djalali zit nu al 2,5 jaar vast in een Iraanse gevangenis.

Djalali had zelf al maanden gewaarschuwd voor de liesbreuk. Er was hem maandenlang een dokter beloofd, maar pas maandag werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De dag na de ingreep werd Djalali alweer naar de gevangenis overgebracht.

Intussen had zijn ex-collega en spoedarts aan het UZ Brussel Gerlant van Berlaer hem even aan de lijn: “Hij klonk erg zwak en ik kon hem nauwelijks horen. Elke beweging doet pijn, maar toch is hij nog liever in de gevangenis dan in het ziekenhuis, waar hij continu met handen en voeten was vastgeketend aan bed, ook vlak na de ingreep. Hij mocht niet bellen, niemand zien of spreken, en mocht zelfs nauwelijks naar toilet.”

“Zo blijft Iran zijn fundamentele mensenrechten keer op keer schenden”, zegt Van Berlaer nog. “We roepen als collega-artsen onze ministers nogmaals op om hun Iraanse collega’s daarvoor op het matje te roepen.”