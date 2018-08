Tentoonstelling 'The World of Tim Burton' gaat van start in Genkse C-mine AV

14 augustus 2018

17u25

Bron: BELGA 0 Na New York, Parijs, Tokio, São Paulo en Praag is de internationale tentoonstelling 'The World of Tim Burton' te zien in de Genkse C-mine. Vanaf 15 augustus tot en met 28 november kan je een kijkje nemen naar het werk van de Amerikaanse regisseur, die zelf ook C-mine zal bezoeken.

Tim Burton, naast regisseur ook tekenaar en producent, wordt internationaal geprezen voor filmklassiekers als "Edward Scissorhands", "The Nightmare Before Christmas" en "Charlie and the Chocolate Factory". 'The World of Tim Burton' ging in 2014 in première en wordt gecureerd door Jenny He. In de expo kunnen bezoekers tekeningen, schilderijen, foto's, geanimeerde stop-motion poppen, maquettes, films en sculpturale installaties aanschouwen.

'The World of Tim Burton' focust op de bijzondere karakters en werelden in de unieke verbeeldingswereld van Burton. "Burton is constant aan het tekenen. Zijn perspectief is anders dan dat van veel mensen", vertelt een gids. "Burton gebruikt bijvoorbeeld de ogen om expressie te brengen. Zo kan hij een bepaald gevoel aan bezoekers geven."

C-mine op de kaart zetten

Na het sculpturale 'Labyrint' in 2015 en de designtentoonstelling 'The World of Charles and Ray Eames' in 2017, weet C-mine opnieuw een internationaal project aan te trekken. "We willen C-mine verder mee op de kaart zetten en mensen inspireren. Ook de mensen van Genk, Limburg en omgeving", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). "Genk kiest ervoor om creatieve paden te bewandelen. De enige manier om vooruit te gaan, is zelf innovatief en creatief te zijn."

Tim Burton zal overigens van 28 tot en met 30 september zelf C-mine bezoeken. Hij zal er de tentoonstelling bekijken en de screening van twee van zijn favoriete films op het Tim Burton Film Festival bijwonen, dat plaatsvindt in het cinemacomplex Euroscoop op de site van C-mine.