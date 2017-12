Tentoonstelling 'Star Wars Identities' komt in 2018 naar Brussel Redactie

14u02

Bron: Belga 13 ANP De tentoonstelling Star Wars Identities: The Exhibition strijkt van 2 april tot 2 september 2018 neer in Paleis 2 van Brussels Expo. Aan de hand van originele rekwisieten en kledingstukken, wetenschappelijke achtergrondinformatie en een interactieve ontdekkingstocht kunnen bezoekers het Star Wars-universum ontdekken.

Al meer dan 40 jaar volgen fans van over de hele wereld het leven van Luke en Anakin Skywalker, Han Solo en nog vele andere personages uit een 'galaxy far, far away'. Met de komst van nieuwe films leeft Star Wars weer op. Tijdens zijn wereldtournee houdt de expo Star Wars Identities: The Exhibition als laatste in Europa ook halt in Brussel.



De uitgebreide collectie die tentoongesteld zal worden, bestaat uit zo'n 200 originele rekwisieten, modellen, kostuums en illustraties uit alle delen van de Star Wars-serie.

The STAR WARSTM Identities exhibition continues its world tour in Brussels at Palais 2 – Brussels Expo which will host the exhibition from April 2nd to September 2nd, 2018. Tickets will be on sale from January 20th, 2018 at https://t.co/j0fr7kDbTt. Brussels Expo(@ brussels_expo) link

Binnen het hele universum van de expo staat de Star Wars-fan uiteindelijk centraal met een interactieve 'identity quest' die het hele bezoek duurt. De interactieve ervaring is verweven met de collectie en de educatieve inhoud en helpt bezoekers van alle leeftijden hun eigen persoonlijke, originele Star Wars-identiteit te creëren door aspecten van hun eigen karakter te combineren met fictieve elementen.

De allergrootste Star Wars-fans kunnen via een speciale actie die loopt tijdens de lancering van de film The Last Jedi tickets boeken voor de avant-première van de expo op 2, 3 en 4 april.

Info en tickets via starwarsidentities.be.

