Tentoonstelling Keith Haring lokte al meer dan 100.000 bezoekers naar Bozar in Brussel MDG

05 maart 2020

13u56

De grote tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring heeft sinds de opening op 6 december 2019 al meer dan 100.000 bezoekers naar Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, gelokt. De tentoonstelling loopt nog tot het einde van de paasvakantie en in die vakantieperiode worden de openingsuren verlengd.

Tijdens de paasvakantie, van 4 tot 19 april, houdt Bozar de deuren elke dag, behalve op zondag, open tot 21 uur. Zo wil het iedereen de kans bieden om zich te verdiepen in het werk en het activisme van de iconische Amerikaanse kunstenaar. Mensen jonger dan 30 jaar kunnen hun ticket bovendien voor de helft van de prijs online aankopen.

De direct herkenbare stijl van Haring, die in 1990 op 31-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van aids, spreekt een heel groot publiek aan en dat bewijzen de bezoekersaantallen. Voor zijn kunst vond hij inspiratie in het abstract expressionisme, de popart, de Japanse kalligrafie en het werk van New Yorkse graffitikunstenaars. Hij werd wereldberoemd met zijn iconische motieven zoals de typische mannetjes, blaffende honden en vliegende schotels.

Actueel oeuvre

Haring had een unieke en spontane stijl die sterk beïnvloed werd door de energie van de tijd waarin hij leefde. Ruimtereizen, hiphop en videospelletjes komen aan bod, maar hij schuwde ook de gevoeligere thema's zoals oorlog, homoseksualiteit en aids niet. Zijn oeuvre blijft daardoor ook vandaag nog steeds bijzonder actueel.