Tentoonstelling in Oostende met foto's van slachtoffer aanslag in Maalbeek Redactie

01 september 2018

14u01

Bron: Belga 0 In galerie Expo18 in Oostende opent maandag een fototentoonstelling van Johan Van Steen, die het leven liet bij de terroristische aanslag op 22 maart 2016 in metrostation Maalbeek. Het boek "Waar blijf ik met dat licht van mij" bevat ook gedichten die zijn partner Kristin Verellen na zijn dood schreef.

Johan Van Steen werkte als adviseur-generaal bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, maar ontwikkelde een grote passie voor fotografie. Aan zijn droom om ooit naar buiten te komen met zijn foto's kwam op 22 maart 2016 abrupt een einde. Een selectie van zijn foto's werd nu toch gebundeld in het boek "Waar blijf ik met dat licht van mij". Van Steen maakte natuurfoto's, met een bijzonder oog voor het spel van licht en schaduw.

In het boek werden ook een reeks gedichten van zijn levenspartner Kristin Verellen opgenomen. De vrouw schreef de gedichten naar aanleiding van de aanslagen waarbij ze haar partner verloor. Exact een jaar na de feiten las ze "Viert de liefde" bijvoorbeeld al voor tijdens een herdenkingsplechtigheid aan het metrostation van Maalbeek. Tijdens de expo zijn zowel het boek als de foto's te koop. De opbrengst gaat naar Circles - We have the choice, de vzw die door Kristin Verellen werd opgericht na de dood van Johan.

De tentoonstelling "Licht en schaduw" loopt van 3 tot 23 september en is elke namiddag open. Op 7 september om 19 uur geeft Kristin Verellen een lezing over het initiatief. Geïnteresseerden kunnen hun komst melden bij organisator Meesschaert & Partners.