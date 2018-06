Tentje naast kanaal in brand gestoken door voorbijganger: meisje springt water in VTT

30 juni 2018

17u40 3

Een groep mensen had vrijdagnacht een tentje opgezet naast het kanaal achter meubelwarenhuis Primalux in Herentals. Omstreeks 0.30 uur kwam er een man aan die gezellig een praatje maakt, daarna weg ging maar plots terugkeerde met een fles met een brandbaar product. Hij goot dat over een tentje en ook een van de aanwezigen kreeg het product op zich. De man stak daarna het product aan. Het meisje dat het product ook op zich had gekregen, sprong in het water en bleef ongedeerd. Het tentje is wel uitgebrand. De politie kon de verdachte, een veertiger uit Herentals zelf, snel oppakken. Hij blijft aangehouden omdat onduidelijk is wat de man bezielde.