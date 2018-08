Tentenkamp ontruimd langs E40 in Jabbeke: 66 transmigranten geïdentificeerd Siebe De Voogt

08 augustus 2018

12u17

Bron: eigen berichtgeving 35 In Jabbeke is deze morgen een groot tentenkamp ontruimd in een bos langs de E40. In totaal identificeerde de politie 66 transmigranten, waaronder ook vrouwen en kinderen. Ze werden allen geïdentificeerd en geadviseerd te vertrekken.

De politie kwam het kamp op het spoor toen ze enkele illegalen volgden vanuit de dorpskern van Jabbeke. De vluchtelingen hadden in het bos al houten constructies gemaakt om onder te slapen en hadden zelfs potten en pannen bij. Ze kregen de keuze om hun materiaal mee te nemen of achter te laten. De achtergelaten stukken werden in een container geladen.



“Velen hadden al een bevel op zak om het grondgebied te verlaten”, zegt korpschef Kris Depovere van de lokale politie Kouter. “We hebben aanwijzingen dat ze uit Calais richting Jabbeke kwamen en vermoeden dat ze ook opnieuw die richting zullen uitgaan.” Het ging om mensen uit Soedan, Irak en Iran.

In de omgeving van de parking langs de E40 in Jabbeke werden al vaker transmigranten aangetroffen. Ze proberen zich op de snelwegparking te verstoppen in vrachtwagens richting Calais. Op die manier hopen ze tot in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Ook op de andere West-Vlaamse snelwegparkings zijn al sinds enkele jaren mensensmokkelaars actief.