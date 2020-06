Temperatuurmeting op punt, 10.000 grondstickers en 40 spoelunits: Brussels Airport is klaar SVM

12 juni 2020

12u58

Bron: Belga 1 Brussels Airport is zo goed als klaar om vanaf maandag meer passagiers te ontvangen. De systematische temperatuurcontrole is getest, de bijkomende bestickering in de terminal is voorzien, de spoelunits zijn operationeel en alles wordt volop gedesinfecteerd. Reizigers wordt gevraagd nog een halfuur vroeger te komen dan normaal.

Vanaf maandag herneemt luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines haar vluchten. Het wordt dus weer wat drukker op de nu nog steeds erg lege luchthaven. De zichtbare veranderingen in de terminals zijn de veertig spoelunits die staan opgesteld, de meer dan 300 handgeldispensers die overal te vinden zijn, de schermen die aangeven hoeveel mensen er binnen zijn in de sanitaire voorzieningen en de meer dan 10.000 grondstickers die passagiers moeten aansporen om afstand te houden.

De opvallendste verandering is de temperatuurmeting van alle mensen die het luchthavengebouw in willen. Deze ochtend werden er glazen containers geïnstalleerd voor de toegangsdeuren tot het gebouw. Daar moet iedereen door voor temperatuurcontrole. Ook wie met de trein komt, moet het gebouw uit om langs de glazen container de vertrekterminal binnen te stappen.

“Geen vertragingen verwacht”

Vertragingen verwachten ze daar niet, zegt woordvoerster Ishane Chioua Lekhli. "Dat gaat heel vlot. Je moet daar gewoon rustig doorwandelen. Een thermische camera geeft op het scherm aan of een persoon een verhoogde temperatuur heeft of niet. Ook al denken we niet dat daar wachttijden gaan zijn, toch raden we aan om een halfuurtje vroeger te komen dan normaal. Voor een Schengenvlucht betekent dat dus 2,5 uur voor vertrek. Voor een reis buiten Schengen vragen we om 3,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn."

Tijdens het wachten kan je ook koffiedrinken. "Op de luchthaven gaat de horeca geleidelijk aan opnieuw open. Nog niet alle shops en restaurants zullen vanaf maandag open zijn, maar er zal al meer aanbod zijn dan nu”, klinkt het.

