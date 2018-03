Temperatuur kruipt eindelijk weer boven vriespunt, maar felle wind blijft TT

01 maart 2018

06u51

Bron: Belga 0 Er komt vandaag in Vlaanderen weer een plusteken voor de temperatuur te staan. De maxima stijgen tot +2 graden. Vanaf het weekend wordt het nog zachter met af en toe regen. Dat meldt het KMI.

Vandaag wordt het dus iets minder koud dan de voorbije dagen. De dag begint gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte sneeuw, vooral aan de Franse grens. Later op de dag komt er ruimte voor soms brede opklaringen. De temperaturen lopen op naar ­-4 graden op de Ardense hoogvlakten en +2 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en op het einde van de nacht is er kans op wat lichte sneeuw of aanvriezende regen aan de Franse grens. De temperaturen dalen naar ­-2 graden over het westen van het land en -9 graden in de Hoge Venen.

Morgen verwacht het KMI vaak veel wolken. In de voormiddag blijft het meestal droog alhoewel er hier en daar wat aanvriezende regen kan vallen. Een storing met lichte sneeuw bereikt de Franse grens rond de middag. Zij breidt zich in de namiddag langzaam uit naar de rest van het land, maar bereikt het uiterste noorden mogelijk pas 's avonds. De maxima schommelen tussen ­-2 en 0 graden ten zuiden van Samber en Maas, +1 à +2 graden in het centrum en +2 à +3 graden in het noorden.

Zaterdagochtend schommelen de temperaturen in vele streken rond het vriespunt met kans op ijsplekken en aanvriezende mist. Nadien wordt het gevoelig zachter met maxima van 3 tot 7 graden. Het blijft grotendeels droog.

Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt, met kans op enkele buien of wat regen. We halen maxima van 3 tot 8 graden.

Ook de nieuwe week begint naar verwachting met meestal wolken en perioden van regen. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden. In de meeste streken vriest het 's nachts niet meer.

