Temperaturen stijgen tot 26 graden vandaag 06u27

Vandaag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar met maxima van 20 tot 26 graden. Af en toe verschijnen er enkele hoge wolkensluiers, meldt het KMI.

Morgen is het droog met hoge wolkenvelden. Over het oosten kunnen er soms ook enkele lagere wolken voorkomen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind is zwak, eerst uit zuidwest en later uit veranderlijke richtingen.

Woensdag is het eerst nog vrij zonnig. Later verschijnen er meer en vooral hoge wolkenvelden vanaf het westen, maar de eerste neerslag wordt maar woensdagavond of -nacht verwacht. De maxima schommelen rond 19 graden.

Vanaf donderdag is het wisselend tot dikwijls zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Het koelt af met maxima rond 17 graden donderdag en nog 14 of 15 graden tijdens het weekend. Vooral van vrijdag tot zondag waait er bovendien een vrij krachtige zuidwestenwind.