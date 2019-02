Telg van rijke zakenman klaagt rest van familie aan voor miljoenenerfenis Stéphanie Romans

13 februari 2019

17u14

Bron: Belga 0 Houden de nabestaanden van de rijke zakenman Jean Tytgadt na zijn overlijden in 1980 een deel van de erfenis verborgen? Een van zijn zoons denkt alvast van wel. Hij verzamelde naar eigen zeggen twintig jaar bewijzen om in de rechtbank aan te tonen dat zijn moeder, broers en zus miljoenen verstopten en de boedelbeschrijving bij de notaris vervalsten.

Bij zijn overlijden liet de steenrijke Jean Tytgadt (55) uit Maldegem zijn echtgenote en hun vier kinderen een miljoenenerfenis na. De familie behoort tot een van de rijkste van het land. Hun fortuin bestaat vooral uit een aandelenpakket van KBC. Voorheen was de familie eigenaar van de Belgische Betonmaatschappij (nu Besix) en staalgroothandelbedrijven Metalunion en Hallex.

Over dat fortuin ruziën zijn nabestaanden nu al jaren. Zoon Didier Tytgadt diende twaalf jaar geleden een strafklacht in om te bewijzen dat er bij de notaris schriftvervalsing was gepleegd bij de opmaak van de boedelbeschrijving. ““Van bij het prille begin kreeg ik geen enkele informatie over de erfenis”, zei hij in de rechtbank. “Het heeft me twintig jaar gekost om alles samen te rapen. Pas daarna heb ik een strafklacht ingediend omdat ik wist dat ze iets achtergehouden hadden. Ik was naïef en dacht dat mijn moeder een correcte vrouw was. Ik heb mij daar volledig in mispakt.”

Volgens zijn advocaat hield de familie Didier er expres buiten. “Hij begon zich vragen te stellen over de erfenis en merkte een totale scheeftrekking. Zijn broer Alain (ex-bestuurder bij KBC, nvdr.) was beheerder van het hele patrimonium, dat afkomstig was van de overleden vader.” De advocaat beweert dat de drie andere kinderen elk al een voorschot van 16 miljoen op de erfenis kregen. Het aangegeven gedeelte staat intussen geblokkeerd.

De vraag is of het fortuin fraudeleus werd overgedragen naar de nabestaanden. Daarover lopen momenteel twee strafonderzoeken bij het Gentse gerecht, één rond successiefraude en een ander rond witwassen. Die zitten na jaren aanslepen “in een eindfase”, aldus het openbaar ministerie. De hele familie wordt gelinkt aan witwaspraktijken. Ze zouden via een complex kluwen van buitenlandse rekeningen van Panama tot Liechtenstein en stromannen belasting ontduiken. “Er is daar bewijs zwart op wit dat de erfenis in het buitenland geparkeerd staat", zegt de advocaat.

De moeder vraagt vrijspraak: “Dit proces draait om pure hebzucht”, zegt haar advocaat Dirk Van Gerven. “Aan de overkant wil men absoluut meer dan de andere broers en zus. Mij cliënte wil alles eerlijk verdelen. Ze heeft geen voorkeur en heeft die ook nooit gehad. Ze heeft zelf gezegd dat ze haar deel niet hoeft te hebben.”

Het openbaar ministerie vroeg alleen “een principiële bestraffing” voor de moeder en drie kinderen. “De redelijke termijn is al overschreden”, aldus aanklager Davey Van Den Bossche. “Er zijn genoeg bewijzen dat er gelogen is. Bij de erfenis is men heel lang in onverdeeldheid gebleven, mijn inziens om successierechten te vermijden. Hoe groot is de koek? Het maakt me niet uit of het om een erfenis gaat van 1 euro of één van 275 miljoen euro.”

De uitspraak valt vermoedelijk volgende maand. Het vonnis kan later gebruikt worden in een burgerlijk proces over de verdeling van de erfenis.