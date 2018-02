Telenet-werfinspecteur (59) stierf geen natuurlijke dood: man kwam met geweld om het leven Hans Verbeke

05 februari 2018

13u07

Een 59-jarige werfinspecteur van Telenet die vorige week dinsdag dood werd aangetroffen in zijn appartement langs de Schaapbruggestraat in Roeselare, is door geweld om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Kortrijk.

Op aangeven van collega’s, die het vreemd vonden dat hij al enkele dagen niet was komen opdagen, en zijn familie vorderde de politie toen een slotenmaker om de flat binnen te geraken. Ze vonden de man in zijn slaapkamer. Hoe hij precies om het leven kwam, is niet duidelijk. Maar intussen heeft het prille onderzoek wel duidelijk gemaakt dat de man geen natuurlijk overlijden stierf.

Voorlopig wordt geen extra informatie gegeven. Het slachtoffer, Bernard Vermeulen, moet ongeveer anderhalve week geleden al gestorven zijn. Hij leefde privé erg op zichzelf en had weinig of geen contact met de buren.