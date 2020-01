Telenet investeert in academie met digitale en technische opleidingen voor personeel HR

29 januari 2020

13u43

Bron: Belga 0 Binnenland Telenet start een interne ‘academie’ om zijn personeel nieuwe digitale en technische vaardigheden bij te brengen. Het telecombedrijf gaat daarvoor een partnerschap aan met de KU Leuven, de VUB, de ULB en programmeerschool BeCode. Telenet investeert de komende 5 jaar 4 miljoen euro in het project.

“De vraag naar IT-analisten, ingenieurs en dataspecialisten is gigantisch groot en het aanbod schiet tekort. Bovendien moet de data-analist die wij vandaag aanwerven, morgen al worden bijgeschoold omdat de technologie razendsnel evolueert”, zegt Ann Caluwaerts, Chief Corporate Affairs bij Telenet. “Als modern bedrijf moeten wij verantwoordelijkheid nemen voor levenslang bijleren van onze medewerkers.”

In eerste instantie zullen ruim 200 Telenet-medewerkers uit de IT-, data- en ingenieursdepartementen kunnen deelnemen. Samen met de universiteiten definieerde het bedrijf 118 thema's voor trainingsprogramma's over onder meer artificiële intelligentie (AI), cybersecurity en data-analyse. Twee trajecten starten meteen: een opleiding AI en een training over de programmeertaal Python. Stap voor stap zullen daar onderwerpen aan worden toegevoegd.

Telenet is niet bang om de bijgeschoolde werknemers te verliezen aan andere bedrijven die op zoek zijn naar talent. “Je moet zorgen dat je personeel de juiste vaardigheden heeft om je strategie uit te voeren”, zegt Caluwaerts. “We hopen natuurlijk dat Telenet als werkgever voor het talent aantrekkelijk blijft. Ze moeten niet naar een ander bedrijf om iets nieuws te leren.”

Hackathons

De academie moet ook helpen om nieuwe mensen aan te trekken. Op structurele basis zal Telenet stages en meeloopdagen aanbieden, workshops en hackathons organiseren en gastcolleges geven aan de universiteiten.

Ook de universiteiten hebben baat bij de samenwerking. Met hen zal Telenet academische onderzoeken opzetten om innovatie te stimuleren. De KU Leuven zal bijvoorbeeld via verschillende onderzoeksgroepen en -afdelingen onderzoek doen naar onder meer data-analyse en cybersecurity, netwerkbeheer en entertainment. Dankzij data van Telenet kan het onderzoek aan de realiteit gekoppeld worden.

Tech transfer

“Voor ons zijn dit soort projecten echt belangrijk”, zegt Gerard Govers, vicerector Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven. “Wij zetten al decennia in op ‘tech transfer’. Wij zien de wereld ook veranderen: digitalisering, data en artificiële intelligentie worden steeds belangrijker. Dit initiatief zal ertoe bijdragen dat wij ons op dat vlak kunnen profileren.”

In de samenwerking met de twee Brusselse universiteiten ligt de focus dan weer op artificiële intelligentie, met zowel onderzoek als trainingsprogramma's. Bovendien zal Telenet onder meer samenwerken met de verschillende onderzoeksgroepen van de VUB en ULB rond onder meer natuurlijke taal- en spraakherkenning en transparante en ethische artificiële intelligentie.