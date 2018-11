Telenet gaat strijd met Netflix aan Redactie

19 november 2018

10u27 0 Voor 11,95 euro per maand kan je via Telenet Play voortaan een gigantische hoop buitenlandse topreeksen kiezen. Een aanbod dat je aan dat van Netflix doet denken? Laat dat nu precies de bedoeling zijn.

Sinds de komst van Netflix zijn we met zijn allen aan verslaafd aan series kijken. En die series gaan we massaal bij de Amerikaanse streamingdienst halen. Een half miljoen abonnees zijn er volgens een recente Econopolis-studie ondertussen in Vlaanderen.

En dat voelen ze ook in de cijfers bij Telenet. In een poging een graantje mee te pikken van die collectieve honger naar kwalitatieve tv-reeksen stuurt het kabelbedrijf zijn betaalpakketten bij. Vanaf 26 november verhuizen een heel pakket topreeksen zoals Game of Thrones, The Walking Dead, Insecure, Westworld of Sharp Objects van Play More naar Play.

Referentie

Waar je voor die reeksen vroeger dus 24,95 euro per maand betaalde, kan je ze nu voor 11,95 euro per maand bekijken. “Gebaseerd op marktonderzoek hebben we besloten om Play met een sterkere invulling, aan een aantrekkelijk prijspunt opnieuw te positioneren in de markt“, zegt Ils Neuts, VP Entertainment bij Telenet. “Met deze volgende stap willen we een nog bredere doelgroep bereiken en een absolute referentie voor series worden. We beantwoorden zo aan de vraag van de Vlaming en brengen het beste samen van de internationale en de lokale markt: zowel gekende populaire films en series als de nieuwste producties.”

Vanaf 26 november verhuizen een heel pakket topreeksen zoals ‘Insecure’, ‘Westworld’ of ‘Sharp Objects’ van Play More naar Play