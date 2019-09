Telenet-abonnees dragen per ongeluk maar 1 euro bij voor Pia (maar dat wordt gecorrigeerd) MAC

17 september 2019

16u21 1 Bijna een half miljoen mensen stuurden in de loop van de namiddag een sms voor baby Pia, waardoor de kaap van 1 miljoen euro in zicht kwam. Of toch niet, want enkele Telenet-gebruikers lieten onze redactie weten dat slechts 1 euro van hun rekening was gegaan toen ze de sms hadden gestuurd.

“Dat komt omdat we vanmorgen in snelheid zijn genomen en niet op de hoogte waren van deze actie. Het standaard-bedrag voor een sms voor het goede doel is 1 euro en in dit geval hadden de ouders besloten om daar 2 euro van te maken. Wij zijn dat vergeten aan te passen, maar sinds 14 uur is dat probleem opgelost”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. “Wie al had ge-sms’t hoeft niet te panikeren: wij gaan het correcte bedrag van 2 euro afhouden en de abonnees zullen die aftrek weldra ook in hun app zien verschijnen.”