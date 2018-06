Telefoontje gemist uit Papoea-Nieuw-Guinea? Bel zeker niet terug! mvdb

12 juni 2018

08u33

Bron: Het Belang van Limburg 0 Honderden, misschien wel duizenden Belgen hebben de afgelopen dagen een frauduleuze oproep gemist uit Papoea-Nieuw-Guinea. Het gaat om de zogenaamde Wangiri-telefoonoplichting, meldt Het Belang van Limburg vandaag.

Computers bellen duizenden nummers, maar verbreken al na één beltoon de oproep. Wie uit gewoonte of nieuwsgierigheid terugbelt, maakt verbinding met een dure betaallijn in het buitenland en krijgt nadien de rekening gepresenteerd.

"Wangiri is een Japans woord dat vrij vertaald 'verbroken na één keer' betekent", weet Luc Tuerlinckx van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. "Nieuw is deze vorm van oplichting niet, maar het verplaatst zich wel vaak van land." Er waren in het verleden soortgelijke pogingen vanuit heel wat Afrikaanse landen en Afghanistan, weet de krant.

Indien u dus een gemiste oproep hebt van +675 7221 1709 (of een gelijkaardig nummer), bel dan zeker niet terug en probeer het nummer te blokkeren.

