Telefoontaps lopende onderzoeken in Brussel blijven liggen tot na het weekend: "Criminaliteit piekt dan juist"

Bron: Belga 0 BELGA Luc Hennart. Telefoontaps van lopende onderzoeken van de Brusselse politie blijven tijdens het weekend liggen tot de tolken maandagochtend opdagen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag en het nieuws staat ook in La Dernière Heure. "De schuld van rechtbankvoorzitter Luc Hennart, die vaak de weekendfacturen halveert óf gewoonweg niet betaalt", zeggen speurders, die vrezen belangrijke info te laat binnen te krijgen. Hennart nuanceert.

"Als er vrijdag om middernacht een wapen- of drugsdeal wordt afgesproken die de dag erna plaatsvindt, weten we dat vaak ten vroegste maandag", klinkt het bij de misnoegde speurders. "De oorzaak ligt bij rechtbankvoorzitter Luc Hennart, die bevoegd is om de prestaties van de tolken te controleren. Nu onze tolken weten dat ze voor zondagwerk niets riskeren te krijgen, of hetzelfde als op een maandag of dinsdag, vinden we amper nog iemand. Maar criminaliteit stopt niet in het weekend, ze piekt dan net."

Terreuronderzoeken in wacht gezet

De beroepsvereniging van tolken, BBVT, bevestigt de moeilijkheden voor de recherche. "Wij begrijpen hen en zij begrijpen ons", zegt ondervoorzitter Henri Boghe. "Wij wíllen wel 's weekends werken, maar voor de correcte vergoeding. (een tolk factureert op een weekdag 48 euro per uur, op zaterdag is dat 72 euro en op zondag 96 euro, red.) Die zekerheid ontbreekt bij de Franstalige afdeling, en daarom blijven de Brusselse 'taplokaaltjes' sinds september nagenoeg leeg in het weekend. Complexe dossiers, waaronder zelfs terreuronderzoeken, blijven dan 'in wacht' staan. Elke maandag wacht er dan ook extra veel werk voor de tolken én ook de speurders, die elke vijf dagen hun rapport over de taps moeten voorleggen aan de onderzoeksrechter."

Wachtgeld

Luc Hennart bevestigt dat hij facturen bevroren heeft of lagere bedragen heeft uitgekeerd. "De situatie is ingewikkeld, maar het is zeker niet zo dat ik tolken verhinder om de politie in het weekend bij te staan", zegt hij. "Ik heb wel een bepaalde lijn uitgezet om bepaalde zaken die mij opvielen tijdens mijn controles te vermijden." Zo bleken sommige tolken die moesten wachten op een speurder, wachtgeld te factureren terwijl ze ondertussen werk voor een andere zaak deden. Anderen die in verscheidene dossiers op dezelfde dag tussenkwamen, rekenden voor elk dossier verplaatsingskosten aan. "Alles samen gaat het over duizenden euro belastinggeld dat misschien onterecht is uitgekeerd", zegt Hennart.