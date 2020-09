Telefoonstoring bij Telenet verholpen: ziekenhuizen opnieuw bereikbaar AW

17 september 2020

08u33

Bron: Belga 66 De technische storing bij een vijftigtal zakelijke Telenetklanten is omstreeks 10 uur verholpen. “Alle geïmpacteerde bedrijven, waaronder ook een tiental ziekenhuizen, zijn weer bereikbaar”, meldt Isabelle Geeraerts van Telenet.

De problemen waren omstreeks 5 uur donderdagochtend begonnen bij het uitvoeren van een upgrade in het systeem. Onder meer UZ Gent, UZ Leuven en enkele Antwerpse ziekenhuizen waren getroffen, en ook de politie- en brandweerzone van Antwerpen. “Bij een upgrade van het systeem is in de nacht van woensdag op donderdag een technisch probleem gerezen”, zei Geeraerts.