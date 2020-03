Telefoonnetwerk kan sterke stijging van aantal telefoontjes niet aan KVDS

17 maart 2020

19u35

Bron: Belga 0 De Belgen bellen opvallend meer en gebruiken ook veel meer hun vast internet nu de coronacrisis hen thuis houdt. Dat blijkt uit cijfers van telecomregulator BIPT. Dinsdag werd 60 procent meer gebeld dan vorige week, zowel via de gsm als via de vaste lijn. Dat leidde vooral in de voormiddag tot problemen, zegt woordvoerder Jimmy Smedts.

Het telefoonnetwerk was dinsdag vooral tussen 10.30 en 12.00 uur bij momenten overbelast, waardoor telefoneren niet altijd lukte. Het probleem lag bij de interconnectiepunten, waar oproepen van het netwerk van de ene operator naar dat van de andere overgaan. Die waren bij momenten verzadigd. "De operatoren staan in zeer nauw contact met elkaar en hebben dan ook snel naar oplossingen gezocht", zegt Smedts. Ze gaan dan bepaald verkeer 'herrouteren', wat inhoudt dat ze de oproepen via een andere weg sturen.

Vast internet

Naast een grote toename van het aantal gesprekken is ook de trafiek van het vast internet met 50 tot 70 procent toegenomen ten opzichte van vorige dinsdag. Er zijn geen pieken waargenomen, maar er werd wel opvallend meer gedownload dan op een andere dinsdag. "Voor het vast internet is er nog lang geen verzadiging, er is nog marge voor de komende periode", aldus de woordvoerder. Ook noteerden de telecomoperatoren 50 procent meer trafiek via berichtenapps zoals WhatsApp of Messenger.

Nu de mensen veel meer thuiszitten, neemt ook het gebruikt van mobiele data af. Zo werd er dinsdag 8 procent minder data gebruikt dan vorige dinsdag.

Geen extra maatregelen nodig

Volgens het BIPT zijn extra maatregelen voorlopig nog niet nodig. "In bepaalde landen wordt gevraagd om minder lang te bellen, maar dat is bij ons zeker nog niet aan de orde", zegt Smedts, die toevoegt dat ons land een zeer performant netwerk heeft. "De telecomoperatoren monitoren de situatie constant."

Smedts wijst er nog op dat de problemen die er dinsdag waren, helemaal anders zijn dan wanneer er een echte een piek in oproepen is, zoals bijvoorbeeld bij een aanslag. "Voor zo'n piek kunnen telecomoperatoren zich moeilijk wapenen, voor een saturatie zoals vandaag zijn er maatregelen die genomen kunnen worden.”

Lees ook: Coronapatiënt Marcel (43) moet overgeven van de pijn: “We gaan door een hel” (+)

Bekijk ook:

UITGELEGD. Dit kan je zélf doen tegen coronavirus