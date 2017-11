Telefoongesprekken doen vermoeden dat niet alle namen Kazachgate bekend zijn ep

Bron: Belga 0 BELGA Het is niet de eerste keer dat de naam Jean Francois Godbille valt in het ds Telefoongesprekken die speurders afluisterden doen vermoeden dat niet alle spelers in het dossier-Kazachgate bekend zijn. Dat blijkt uit berichten in De Standaard, Le Vif en Le Soir vandaag. Daarin komt opnieuw de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille ter sprake, wiens naam eerder viel in het dossier. In een reactie schreeuwt Godbille zijn onschuld uit.

De drie media konden de hand leggen op de inhoud van de telefoongesprekken. Die vonden plaats in een andere gerechtelijk onderzoek, de affaire-Salik, naar mogelijke corruptie door een Monegaskische politie-agent. De inhoud van de gesprekken verwijst naar een luik in Kazachgate, het dossier dat slaat op mogelijke ongeoorloofde inmenging bij de totstandkoming en toepassing van de afkoopwet in 2011. Omdat de naam van Godbille was gevallen, moest het dossier van Brussel naar Bergen verhuizen.

Verdachte schenking

Het luik slaat op een schenking van 25.000 euro aan een Brusselse niet-erkende scoutsorganisatie, waarvan Godbille de bezieler was. Die werd doorgestort door prinses Léa. Léa en Godbille verklaarden dat oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker hen had verzekerd dat het geld afkomstig was van de Orde van Malta, een religieus geïnspireerde liefdadigheidsinstelling. Die Orde heeft dat intussen ontkend.

Het geld kwam in eerste instantie van de rekening van Catherine Degoul, de Franse advocate die door kringen binnen het Elysée aan het hoofd van een advocatenteam werd geplaatst om de gerechtelijke problemen van de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev in ons land te regelen. Ook Armand De Decker maakte deel uit van die equipe. Chodiev en twee zakenpartners waren bij de eersten om in 2011 van die afkoopwet gebruik te maken en op die manier een fraudeproces te vermijden.

Gelekte gesprekken

De Standaard, Le Vif en Le Soir onthullen vandaag de inhoud van die gesprekken tussen jeansmagnaat Pierre Salik en zijn advocaat Olivier B. Die laatste geeft in die gesprekken aan dat de journalisten de naam van alle spelers in het dossier Kazachgate niet kennen. Salik antwoordt: "Ja, er zijn er nog. Er is de tussenkomst van 'het krapuul' geweest bij het kleine ventje dat we kennen. Dat zijn geen fabeltjes."

Er is ook sprake van een zekere Roger, die prinses Léa kent, en van ene Françoise. Ook Godbille komt even ter sprake. "Als Roger Léa nu eens zou ontmoeten en uitleg zou geven, Olivier? En daarna moet ze gewoon de waarheid zeggen. Dat ze slachtoffer is geweest van haar eigen goedheid. En dat ze een brief heeft geschreven naar Godbille", luidt het.

De onthullingen komen op het moment dat de onderzoekscommissie in de Kamer probeert een teleconferentie te organiseren met miljardair Chodiev. Maandag weten de parlementsleden of Chodiev op hun voorstel wil ingaan.

Godbille pleit onschuldig

Bij monde van zijn advocaat Laurent Kennes stelt advocaat-generaal Godbille dat hij onschuldig is. Meester Kennes voert aan dat hijzelf geen toegang heeft tot de stukken die in de pers worden geciteerd, wegens het geheim van het onderzoek. Hij voert ook aan dat enkel Saglik en zijn advocaat klaarheid kunnen scheppen over de inhoud van hun gesprekken en dat daarin voor het grootste deel geen sprake is van Godbille.

Volgens zijn advocaat werd advocaat-generaal Godbille ondervraagd door Olivier Delmarche, de magistraat die het dossier leidt. "Er werd hem geen enkele vraag gesteld over die gesprekken, en met reden. Hun inhoud plaatst op geen enkele manier vraagtekens bij wat hij heeft gezegd voor de onderzoekscommissie en de magistraat", luidt het. "En er staat naar ons weten geen nieuw verhoor gepland over deze elementen, waar overigens niets nieuws aan is, behalve dat ze gepubliceerd zijn."

De advocaat vraagt zich af of het redelijk is iemand te verdenken van deelname aan corruptie in een dossier dat op miljoenen euro slaat, opdat een vzw 25.000 euro zou ontvangen. "De enige keer dat zijn naam wordt geciteerd, is in verband met prinses Léa, wat perfect in lijn ligt met wat hij eerder heeft verklaard", aldus Kennes.