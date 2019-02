Telefoon van Antwerpse IS’er gehackt: een ‘sexy hobbit’ die wilde gaan vechten in Syrië Guy Van Vlierden

21 februari 2019

00u00 0 Hackers zijn erin geslaagd om in te breken op de telefoons van meer dan dertig jihadisten. Onder hen ook een Antwerpenaar die drie jaar geleden nog opgepakt werd voor een aanslagcomplot. Alles wat hij op zijn toestel had staan, ligt nu voor het grijpen - inclusief de code van zijn bankkaart en de sms'jes van zijn lief.

Het zijn de beruchte 'Ghost Squad Hackers' - een groep politiek geïnspireerde hackers die eerder al sites van Donald Trump platlegde - die infiltreerden op de Telegram-kanalen van Islamitische Staat. Zo konden ze inbreken op de telefoons van militanten die daar propaganda sturen. Eén van hen is een 19-jarige Antwerpenaar die drie jaar geleden probeerde om in Syrië te raken. Dat mislukte en wat later werd hij opgepakt voor een terreurcomplot - tegen het Centraal Station of Vlaams Belanger Filip Dewinter, dat stond nog niet vast. Doordat hij nog minderjarig was, ontsnapte de kerel aan een proces. Maar deradicaliseren deed hij niet, zo blijkt uit wat er heel recent nog op zijn telefoon stond. Daar valt bijvoorbeeld een video van IS te zien waarin wordt gedemonstreerd hoe je het best een mens onthoofdt en springstof maakt.

Vervalste doktersbriefjes

Vervelend voor de jongeman is dat er ook een hoop vertrouwelijke info op zijn telefoon stond. De code van zijn bankkaart bijvoorbeeld, waarvan hij een screenshot nam. En naast een scan van zijn eigen identiteitskaart is ook die van zijn lief te zien, een Antwerpse van 22 die zich bekeerde tot de islam. Zij verschijnt meestal gesluierd in beeld, maar leeft zich blijkbaar ook graag uit met de vrolijke dierengezichten van Snapchat. Er zijn loonfiches te zien - zo verdiende hij in de tweede week van oktober nog 560,85 euro bij een Mechelse chipsfabrikant - en tal van conversaties met uitzendbureaus, maar heel ernstig neemt hij werken kennelijk niet. Zo blijkt uit de sms-correspondentie - vol spelfouten - met zijn lief dat hij in november nog een doktersbriefje vervalste. "Helemaal zelf gemaakt", pochte hij. "Me effect van scannen en al en stempel effect."

Op zeker ogenblik overwoog hij zelfs om een vals diploma te kopen. "Die wille late namaken voor 575 euro maar ge moet wel iemand anders zn rapport sture zodat die persoon da aanpast", sms'te zijn lief - die haar jihadist met koosnaampjes zoals "sexy hobbitje" bedacht. Om wat later te bedenken: "Hoe belachelijk is da? Een hacker moet da toch zelf kunne ingeve... tprobleem is da ge databanken moet hacken omdat da digitaal word ingegeven in die database."