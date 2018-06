Telefonerende vrouw aangereden door tram: slachtoffer kritiek HA

08 juni 2018

16u50

Bron: RTBF 0 Een tram heeft deze namiddag een vrouw aangereden in Lodelinsart, een deelgemeente van Charleroi. Het slachtoffer was naar verluidt aan het bellen op het moment van het ongeval. Ze is met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15 uur in de Brusselsesteenweg, nabij het ziekenhuis CHU Marie Curie, bevestigt de Waalse openbaar vervoersmaatschappij TEC. Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt dat de vrouw aan het bellen was terwijl ze de tramsporen overstak. De chauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. De vrouw verkeert in kritieke toestand.

Het tramverkeer op lijn 3 tussen de haltes Marie Curie en Beaux-Arts is onderbroken. TEC heeft vervangbussen ingelegd.