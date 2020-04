Telefacts Special over Julie Van Espen wordt vanavond niet uitgezonden: advocaten Steve Bakelmans verzetten zich tegen deelname speurders in reportage VTM zendt in de plaats FAROEK uit TMA

28 april 2020

17u00

Bron: VTM NIEUWS 0 Vanavond, dinsdag 28 april, zou VTM om 21.30 uur de Telefacts Special: ‘Julie Van Espen, 1 jaar later’, uitzenden. In deze reportage wordt een journalistieke reconstructie gemaakt van de moord op Julie Van Espen. Ook het hoofd van de Cel Vermiste Personen, Alain Remue, en de teamchef van de cel Agressie van de Federale Gerechtelijke Politie getuigen in de reportage over hoe zij de zaak beleefden. Maar omdat de advocaten van verdachte Steve Bakelmans gedreigd hebben een klacht in te dienen tegen de twee speurders, heeft de redactie van Telefacts in overleg met speurders en parket beslist de reportage voorlopig niet uit te zenden. In de plaats zendt VTM vanavond een aflevering van FAROEK uit, die normaal voorzien was voor morgenavond.

“Onze reportage is gemaakt na intens en grondig journalistiek onderzoek”, zegt Jonas Muylaert, Chef Telefacts. “We hebben ons aan alle regels gehouden: juridisch én deontologisch. We steunen op heel wat bronnen uit de gerechtelijke wereld én hadden contact met de kant van het slachtoffer én de verdachte. De advocaten van Steve Bakelmans zijn trouwens op voorhand ingelicht over de reportage en het opzet ervan.”

“De twee speurders waren erbij in de cruciale uren na de dood van Julie Van Espen. Zij kwamen al meermaals aan het woord in nieuwsuitzendingen en artikels voor verschillende media. Zij beschrijven in deze Telefacts hoe zij deze zaak persoonlijk beleefden, zonder daarbij cruciale gerechtelijke, nieuwe informatie vrij te geven. Allebei kregen de goedkeuring van hun oversten om te getuigen in de reportage, die trouwens tot stand kwam na overleg met het parket van Antwerpen. Maar als journalisten willen we vermijden dat getuigen het slachtoffer kunnen worden van een klacht. Om hen te beschermen hebben we daarom in overleg met de speurders en het parket voorlopig beslist de reportage niet uit te zenden”, vult Jonas Muylaert aan.

FAROEK zoekt dief die bejaarden in woonzorgcentra besteelt

In de plaats van Telefacts is dus vanavond FAROEK te zien bij VTM om 21.30 uur. In de uitzending gaat Faroek Özgünes op zoek naar tips over opsporingen. Zo roepen politie en parket de hulp in van de kijkers om een dief te vinden die toeslaat in woonzorgcentra en serviceflats over heel Vlaanderen. De dief doet alsof hij krantjes of folders rondbrengt bij de bewoners, maar in werkelijkheid steelt hij hun geld en juwelen. De verdachte man is op verschillende plaatsen gefilmd door bewakingscamera’s, de eerste keer in augustus vorig jaar en de laatste keer in januari van dit jaar – net voor de coronacrisis uitbrak. De politie hoopt dat iemand hem op de beelden kan herkennen.

In Deinze is de politie op zoek naar twee mannen die een verkrachtingsdrug in het drankje van twee jonge vrouwen zouden gedaan hebben. Eén van de vrouwen werd zo misselijk dat ze urenlang moest overgeven. De andere vrouw werd op de dansvloer aangerand door de mannen. In FAROEK geven de speurders foto’s vrij van de twee verdachten. Ze roepen ook eventuele andere slachtoffers van hen op om zich te melden.

Verder is te zien in FAROEK hoe twee gewapende mannen proberen om een brasserie in Deurne binnen te dringen, hoe een uitbater van een supermarkt in Leuven op straat wordt aangevallen en bedreigd met een pistool en hoe een ouder koppel op straat in Turnhout beroofd wordt. FAROEK toont ook hoe overvallers het twee keer na elkaar op dezelfde nachtwinkel in Sint-Niklaas gemunt hebben en hoe een bende een zakenvrouw achtervolgt in het station Gent-Sint-Pieters en haar portefeuille stellen.