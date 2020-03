Telecomoperatoren mogen maatregelen nemen om overbelasting tegen te gaan Belga

19 maart 2020

17u51 0 Providers mogen, indien nodig, maatregelen nemen om het internetverkeer te stroomlijnen, zodat de netwerken niet verzadigd geraken. Daaraan herinnert de Europese koepel van telecomregulators BEREC. In België zijn zulke maatregelen op dit moment niet nodig, zegt de Belgische regulator BIPT.

Volgens de Europese regelgeving mogen internetproviders enkel uitzonderlijk ingrijpen in de verkeersstromen van het internet, bijvoorbeeld door bepaalde diensten minder capaciteit te geven.

Volgens BEREC zijn er op dit moment geen grote congestieproblemen. “Maar we moeten wel waakzaam blijven en klaar zijn als de toestand verandert”, luidt het. Nu erg veel mensen van thuis uit werken, ligt het internetverbruik overdag een stuk hoger. De Europese Commissie en de regulatoren zullen de netwerken van nog dichterbij opvolgen.

Lagere beeldkwaliteit

Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton sprak al over de kwestie met de CEO van Netflix, Reed Hastings. De streamingdienst is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel - tussen tien en vijftien procent, wordt gezegd - van het internetverkeer. Breton lanceerde via Twitter een oproep om voor een lagere beeldkwaliteit te kiezen als High Definition niet noodzakelijk is, “om internettoegang te verzekeren voor iedereen”.

Hele dag piekmoment

De Belgische regulator BIPT schaart zich achter die oproep, al voegt ze eraan toe dat er in België op dit moment geen probleem is. “Tijdens de monitoring van de laatste dagen stellen we vast dat het volume van dataverkeer op het vaste netwerk tot zeventig procent is gestegen. Het piekmoment dat we vroeger op de avond hadden, wordt vandaag veel breder over heel de dag vastgesteld. Toch is er momenteel nog voldoende marge op de netwerken van de operatoren.”