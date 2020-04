Tele-onthaal ziet gesprekken zwaarder worden Redactie

21 april 2020

19u08

Bron: Belga 0 In de paasvakantie kreeg Tele-Onthaal een vierde meer oproepen binnen dan gemiddeld. De thema's die aan bod komen zijn wel zwaarder dan aan het begin van de coronacrisis. "Ondertussen is men vijf weken ver en zien we dat de lichamelijke en mentale uitputting toeneemt", zegt woordvoerster Jennifer Pots.

In de eerste week van de paasvakantie registreerde Tele-onthaal 2.920 telefoon- en chatoproepen, in de tweede week waren het er 2.925. Dat is respectievelijk 25,65 en 25,86 procent meer dan het weekgemiddelde van 2019.

De hulplijn ziet dat mensen die normaal veerkrachtig in het leven staan bellen omdat ze het moeilijk hebben. Van de groep die het voor de coronacrisis al moeilijk had, heeft een groot deel het nu extra moeilijk. "In het begin was er bij hen een bezorgdheid over een terugval in zwaardere symptomen, maar nu zien we dat dit ook aan het gebeuren is. Het aantal crisisgesprekken ligt iets hoger dan voorheen", zegt Pots.

Er nemen wel minder mensen contact op met Tele-onthaal met suïcidale klachten. Dat komt volgens Pots omdat mensen heel erg bezig zijn met het coronavirus.

Tot slot merkt Tele-onthaal dat de spanningen binnen gezinnen en relaties toe beginnen te nemen.