Tele-Onthaal telt pak meer chatgesprekken rond ongewenste intimiteiten SI

14u06

Bron: Belga 0 ThinkStock Tele-Onthaal telde dit jaar een pak meer chatgesprekken rond ongewenste intimiteiten. Het aantal gewone telefonische gesprekken rond seksueel misbruik ligt niet significant hoger dan de voorbije jaren.

De recente media-aandacht rond misbruik zorgt bij Tele-Onthaal niet voor roodgloeiende telefoons of een overbelaste chat. Wat wel in het oog springt, is een stijgend aantal chatgesprekken rond ongewenste intimiteiten. Waar dat er in 2016 nog 144 waren, zijn dat er in 2017 al 244.

Voor gevoelige onderwerpen als ongewenste intimiteiten of seksueel geweld, kiezen mensen sneller voor de anoniemere communicatievorm via chat, dan voor een rechtstreeks gesprek via de telefoon, zegt Tele-Onthaal vrijdag.

#MeToo zorgt voor duwtje in de rug

Die chatfunctie bereikt overigens vooral jonge mensen. Zestig procent van de chatters is jonger dan 30 en 85 procent is jonger dan 40. "Jonge mensen zouden zich veiliger voelen om zich via een chatgesprek bloot te geven. De drempel om aan het chatten te gaan is heel laag. Ze hoeven niet te spreken en kunnen anoniem iets intikken. Iemand kan vanuit de veiligheid en de privacy van de plek die hij/zij kiest, angst- en schaamtegevoelens meer loslaten via een chatgesprek. Zo is de eerste stap naar hulp eenvoudiger, ook voor mensen die een persoonlijk mondeling contact moeilijk vinden."

Volgens Tele-Onthaal kunnen getuigenissen in de media en sociale media acties, zoals de hashtag #MeToo, er zeker voor zorgen dat anderen een duwtje in de rug krijgen om te praten over de eigen ervaringen.