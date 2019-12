Tele-Onthaal ontving tijdens kerstavond opvallend veel oproepen van eenzame mensen LH

25 december 2019

12u11

Bron: Belga 0 Tele-Onthaal heeft op kerstavond en kerstnacht 160 oproepen binnengekregen. Die oproepen komen vooral van eenzame mensen en de leeftijdscategorie 40- tot 60-jarigen is het meest vertegenwoordigd. "In deze tijden van sociale media hebben eenzame mensen het op een feestavond erg moeilijk", zegt woordvoerster Jennifer Pots.

Doorheen 2019 heeft Tele-Onthaal vooral oproepen gekregen van mensen die problemen hebben met relaties (30,4 procent), gezondheid (20,4 procent) en eenzaamheid (11,8 procent). De oproepen van eenzame mensen zijn de voorbije avond en nacht quasi verdubbeld naar 22,8 procent.



Vooral mensen die alleen wonen, hebben een oproep gedaan: 53,6 procent. Dat is een stijging met 5 procent tegenover normale dagen. De leeftijdscategorie 40-60-jarigen was het sterkst vertegenwoordigd: 52,2 procent.

Jennifer Pots ziet een aantal mogelijke oorzaken waarom eenzame mensen op kerstavond hun heil zoeken bij Tele-Onthaal. "Wellicht zijn een aantal mensen geconfronteerd geweest met een onverwacht overlijden. Of sommige mensen hebben mogelijk een relatiebreuk achter de rug. Die mensen missen op kerstavond hun partner of hun kinderen", legt de woordvoerster uit. Voorts kregen de vrijwilligers van Tele-Onthaal ook oproepen binnen van mensen die af te rekenen kregen met spanningen of ruzies tijdens kerstavond.

Sociale media

"Eenzaamheid speelt alleszins een belangrijke rol op kerstavond. We worden geconfronteerd met mensen die door de mazen van het sociale net glippen en zich alleen voelen. Zeker in tijden van sociale media, waarbij mensen foto's posten op bijvoorbeeld Facebook en uitpakken met een gezellige familiale sfeer of een feesttafel, komt eenzaamheid voor veel mensen hard binnen", aldus Pots.



Begin januari heeft Tele-Onthaal meer gedetailleerde cijfers van het aantal oproepen van de hele kerstvakantie. Later volgen jaarcijfers.

Je kan de anonieme hulplijn Tele-Onthaal 24/7 gratis contacteren via het nummer 106.