Tele-Onthaal ontving helft meer oproepen rond euthanasie LH

31 januari 2020

13u54

Bron: Belga 4 Het assisenproces in Gent rond de euthanasie van Tine Nys leidde ook bij de hulplijn Tele-Onthaal tot extra oproepen. Het aantal gesprekken rond het thema euthanasie verdubbelde, tot zowat 31 per week, maakt Tele-Onthaal vandaag bekend.

De hulplijn krijgt jaarlijks ongeveer 120.000 oproepen en voert zowat 90.000 gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen: van relatieproblemen of psychische zorgen tot onder meer eenzaamheid, zelfdoding en misbruik. Euthanasie komt daarbij ook aan bod, maar slechts in erg beperkte mate (0,6 procent van alle gespreksthema's).

Vorig jaar ging het gemiddeld om vijftien gesprekken per week, maar sinds de start van het euthanasieproces in Gent is dat aantal verdubbeld tot 31. "Het proces maakt in de eerste plaats bijzonder veel emoties los bij oproepers die zelf - langdurig - worstelen met psychisch lijden. De mogelijke repercussies van de uitkomst van het proces maakt hen bijzonder onrustig: zij vrezen een mogelijke verstrenging van de euthanasiewetgeving", luidt het bij Tele-Onthaal. "Enkele onder hen hebben zelf suïcidepogingen achter de rug of kampen met langdurig psychisch leed en de mogelijkheid om te kiezen voor euthanasie bij psychisch lijden bood hen rust".

Door de vele details in het proces worden oproepers met een persoonlijk moeilijke levensloop getriggerd Tele-Onthaal

Ook de verhalen over de pijnlijke levensloop van Tine Nys deed sommige oproepers naar de telefoon grijpen. "Door de vele details in het proces worden oproepers met een persoonlijk moeilijke levensloop getriggerd: dit brengt vaak zelf pijnlijke herinneringen naar boven aan een verleden met veel psychisch lijden".

Ten slotte ontving Tele-Onthaal ook oproepen van familieleden. "Het betreft hier enerzijds mensen die zelf een geliefde verloren door euthanasie en nog steeds worstelen met een zwaar verwerkingsproces, en anderzijds oproepen van betrokkenen bij mensen die kampen met zwaar psychisch lijden.”

Tele-Onthaal is telefonisch te bereiken (24/7) op het nummer 106 of via chat op www.tele-onthaal.be.