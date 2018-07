Tele-Onthaal ontvangt hoogste aantal chatoproepen ooit: via chat komen jongeren sneller to the point bvb

05 juli 2018

16u44

Bron: Belga 0 Tele-Onthaal ontving vorig jaar 13.817 chatoproepen van mensen op zoek naar een luisterend oor. Dat is een stijging met 37,29 procent in vergelijking met het jaar 2016 en het hoogste aantal ooit, blijkt uit het jaarrapport van de organisatie. "We merken dat jongeren via chat bepaalde problemen sneller uitspreken en dat ze ook sneller to the point komen", zegt coördinator Jennifer Pots.

In 2017 merkte Tele-Onthaal een lichte daling in het aantal telefonische oproepen, naar gemiddeld 337 per dag of 122.638 in totaal. Waar het aantal telefoonoproepen licht daalde springt de opmerkelijke klim van het aantal chatoproepen, vooral door jongeren, dan weer in het oog. Dat mensen kiezen voor een chatgesprek, lijkt opmerkelijk. "Het is nu eenmaal de methode die jongeren verkiezen. Ook onder mekaar, bovendien", klinkt het echter bij Tele-Onthaal.

Het chatkanaal van Tele-Onthaal bestaat 15 jaar, maar de leeftijd van de gebruikers blijft wel laag. Op latere leeftijd kiezen mensen dus eerder voor een telefonisch gesprek. "We vragen ons af wat 25-jarigen de komende 5 jaar zullen doen en of bijvoorbeeld 40-jarigen de weg naar onze chatbox zullen vinden."

Tele-Onthaal zet tijdens de komende zomervakantie 632 vrijwilligers in om te luisteren naar grote en kleine zorgen. De organisatie verwacht deze zomer zo'n 20.000 oproepen: 18.000 aan de telefoon, 2.000 via de chat.

