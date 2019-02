Teksten op website koningshuis worden herbekeken na “onnauwkeurigheid” in biografie Leopold II LH

13 februari 2019

11u04

Bron: Belga 0 De teksten op de websiste www.monarchie.be zullen worden onderzocht op hun historische correctheid. Aanleiding is wat de paleiswoordvoerder “een onnauwkeurigheid” noemt in de biografische notities over Leopold II (1835-1909). Bij het jaartal 1890 wordt bij de informatie over Koning Leopold II vermeld dat de Internationale Conferentie van Brussel in dat jaar de slavernij veroordeelt. “Dat moet de slavenhandel zijn, en niet de slavernij”, zegt woordvoerder Francis Sobry. "De slavernij werd jaren later veroordeeld, in 1926.”

De woordvoerder wijst erop dat het gaat om enkele jaartallen die belangrijk zijn in de levensloop van de koning, maar “dat het zeker niet de bedoeling is om op die plaats een verhaal te doen over de kolonisatie van Congo en de rol van ons land daarin.”

De “onnauwkeurigheid” is volgens de woordvoerder aanleiding om de oefening te doen om de hele website grondig door te nemen en na te gaan of nog andere elementen moeten worden aangepast.



Op de vraag of ons land excuses moet aanbieden voor de wandaden tijdens de kolonisatie van Congo gaf de woordvoerder geen commentaar. Hij verwijst hiervoor naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maandag werd een tussentijds VN-rapport bekendgemaakt dat kritisch is over de rol van België in Congo en de manier waarop ons land daarmee omgaat.

Ook op de suggestie dat opbrengsten van de koninklijke schenking kunnen gebruikt worden voor herstelbetalingen aan Congo, wenste het paleis geen commentaar te geven.