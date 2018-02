Tekst van 'Last night a DJ saved my life' prijkt nu op E40 en E19, en wel hierom TK

02 februari 2018

07u29 0 Wie vanmorgen via de E40 of de E19 naar zijn werk rijdt, zal het misschien wel zien: op het wegdek van de autostrade staat de tekst van 'Last night a DJ saved my life' geschilderd. Het liedje maakt deel uit van een campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die daarmee iedereen wil aansporen om voldoende afstand te houden.

Concreet kan je de tekst vinden op de E40 richting Brussel tussen Aalst en Affligem, en op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Vilvoorde. Volgens de Stichting Verkeerskunde kan het nummer in kwestie je leven redden, en wel op deze manier: de slagzin duurt precies twee seconden als je hem luidop (en in het juiste ritme) zingt. Dat is ook precies de afstand die je moet bewaren tussen jezelf en je voorganger - voldoende afstand houden is overigens wettelijk verplicht.

Hoe je dat kan testen? Kies een duidelijk herkenningspunt langs de weg, bijvoorbeeld een verlichtingspaal. Zodra je voorligger de verlichtingspaal voorbijrijdt, tel je 2 seconden (“eenentwintig, tweeëntwintig”) - of zing je het bekende discorefreintje ‘Last night a DJ saved my life’. Rij je ná die 2 seconden, of als je uitgezongen bent, zelf voorbij de verlichtingspaal, dan rij je op een veilige afstand. Ben je eerder bij de paal, dan rij je te dicht achter je voorligger. Bij een nat wegdek moet je wel een seconde extra rekenen, omdat je remafstand dan groter wordt.