Tekort op Brusselse begroting liefst dikke 300 miljoen te laag ingeschat, bedraagt nu 912 miljoen euro redactie

04 november 2019

17u38

Bron: Belga 6 De Brusselse regering heeft het tekort op de begroting 2018 maar liefst 312,7 miljoen euro te laag ingeschat. Het bedraagt niet 599,5 miljoen maar 912,2 miljoen euro, zo schrijft het Rekenhof in zijn 24ste Boek, dat wordt voorgelegd aan het Brussels Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Daarnaast heeft het Rekenhof een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018 van de gewestelijke entiteit, die bestaat uit de diensten van de regering en 22 autonome bestuursinstellingen (ABI). Het hof onthield zich over de rekening van de Brusselse brandweer (DBDMH) en formuleerde één afkeurend oordeel over het Parkeeragentschap. Over 13 rekeningen formuleerde het Rekenhof voorbehoud en de rekeningen van 7 ABI's kregen een goedkeurend oordeel.



Het Rekenhof merkt in zijn 24ste boek grote problemen bij het aangekondigde begrotings- en vorderingensaldo voor het jaar 2018. Zo werd de rekening van de begroting 2018 gesloten met een nettotekort (zonder schuldverrichtingen) van 599,5 miljoen euro, dat volgens het Rekenhof echter 312,7 miljoen euro te laag geschat is. "Het nettotekort beloopt bijgevolg 912,2 miljoen euro, en vertegenwoordigt nagenoeg 22 % van de totale netto-ontvangsten", luidt het in een mededeling.

