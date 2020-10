Tekort aan telefonisten bij noodcentrales in Antwerpen en Brussel: “Mensen moeten soms minutenlang wachten” PVZ

11 oktober 2020

17u59

Bron: Belga 6 Vakbond ACV Openbare Diensten vraagt een onderhoud met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over het tekort aan telefonisten bij de noodcentrales 101 in Antwerpen en Brussel. Die tekorten lopen volgens afgevaardigde John Pollet op tot 40 procent.

In de provincie Antwerpen zijn maar een 35-tal mensen aan de slag als calltaker, terwijl dat er bij een volledige invulling van het personeelskader 45 zouden moeten zijn. De voorbije twee jaar kon maar een handvol mensen aangeworven worden, ondanks de extra budgetten die de FOD Binnenlandse Zaken voorzag. Het operationele tekort in Brussel is nog groter dan in Antwerpen. Volgens het ACV gaat het om een tekort van 40 procent.

"Mensen die bellen moeten daardoor soms minutenlang wachten voordat hun noodoproep wordt aangenomen", zegt afgevaardigde John Pollet. "Daarnaast is door de onderbezetting de werkdruk voor calltakers torenhoog, waardoor steeds meer personeelsleden uitvallen door ziekte."

Het ACV is niet zeker waarom een opleiding tot telefonist bij de noodcentrale maar weinig interesse lokt. "In Brussel kan het de vereiste tweetaligheid zijn, in Antwerpen is er voor de gevraagde profielen ook werk in de haven", zegt Pollet. Hij vraagt een onderhoud met minister Verlinden, "want de situatie is onhoudbaar". Pollet oppert een sensibiliseringscampagne.