Tekort aan stageplaatsen voor Franstalige geneeskundestudenten: demonstratie aan kabinet De Block ib

05u40

Bron: Belga 2 Photo News Maggie De Block krijgt vanmiddag demonstrerende studenten aan haar kabinet. Honderden Franstalige geneeskundestudenten gaan deze middag protesteren aan het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Met hun actie willen ze aankaarten dat er voor zowat 2.000 studenten in 2018 geen stageplaats is. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) springt mee op de kar.

De manifestatie is georganiseerd door zeven studentenorganisaties. Die luiden de alarmbel: zowat 2.000 studenten, volgens de BVAS één op de twee, dreigt geen stageplaats te vinden. Dat komt doordat de opleiding geneeskunde in 2012 teruggebracht werd van zeven naar zes jaar. In 2018 studeren niet alleen studenten af van de zevenjarige opleiding, maar ook die die de nieuwe zesjarige opleiding volgden. Gevolg: dubbel zoveel studenten en dus ook dubbel zoveel noodzaak aan stageplaatsen.

Specialisatie

Die stageplaats hebben de afgestudeerden nodig om hun specialisatie aan te vangen. Van de 29 mogelijke specialisaties dreigen er in 19 een tekort aan stageplaatsen. Het is niet voor het eerst dat De Block op het probleem wordt gewezen. In maart nog drukten de decanen van de ULB, ULg en UCL hun bezorgdheid uit over het gebrek aan financiële middelen, zowel op federaal als op gewestelijk niveau, voor de studenten van de zogenaamde 'dubbele cohorte' die afstuderen in 2018. Eind maart al manifesteerden 200 studenten voor het kabinet van De Block om de garantie te eisen op een stageplaats.

"Pure schande"

"Het is een pure schande dat de minister geen enkele realistische oplossing voor hen heeft", zegt ook de BVAS, die de gevolgen dramatisch noemt. "Ze heeft amper iets ondernomen om oplossingen te voorzien. Ze is niet verder geraakt dan enkele onrealistische of ongewenste maatregelen in de marge zoals de halftijdse opleiding of het schrappen van de zes maanden ziekenhuisstage voor de huisartsen." De verenigingen wil de manifesterende studenten dan ook een hart onder de riem steken.

De betoging vertrekt om 14 uur aan het station Brussel-Centraal richting de Financietoren, waar het kabinet van minister De Block zich bevindt. Ze plannen daar aan te komen rond 14.30 uur.