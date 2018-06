Tekort aan redders: openluchtzwembad Lammekes in Grimbergen blijft deze zomer gesloten

12 juni 2018

Het openluchtzwembad Lammekes in Grimbergen zal in juli en augustus gesloten blijven omdat de gemeente onvoldoende redders vond om de veiligheid te garanderen. In een reactie wijst Shaireen Aftab, woordvoerder van de VDAB, erop dat haar dienst in elke provincie vooropleidingen organiseerde voor het ingangsexamen van de sector voor de opleiding tot redder. Hierdoor zullen er dit jaar wellicht een 100-tal redders bijkomen.