Tekort aan leerkrachten laat zich vooral voelen in lessen wiskunde en Frans kg

24 augustus 2018

13u30

Bron: Belga 1 Leerkracht middelbaar onderwijs is een knelpuntberoep. De rekrutering verloopt vooral moeizaam in de grote steden. Kenmerkend is dat door de onzekere carrièrestart jongeren afhaken en ingaan op andere opportuniteiten. Dat zegt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) op basis van zijn recentste statistieken.

Het afgelopen jaar ontving VDAB 9.780 vacatures (in de periode augustus 2017 tot juli 2018) voor leerkracht middelbaar onderwijs. Eind juli 2018 stonden er nog 994 vacatures open. Toch zijn er momenteel 4.700 niet-werkende werkzoekenden met deze beroepsaspiratie bij VDAB bekend. Vooral leerkrachten voor technische vakken, wiskunde en Frans in het middelbaar onderwijs zijn moeilijk te vinden, klinkt het.

VDAB ontving het afgelopen jaar ook nog 5.175 vacatures voor leerkracht kleuter- of lager onderwijs en 880 vacatures voor leerkracht buitengewoon secundair onderwijs. Daarvan bleven respectievelijk nog 425 en 64 vacatures oningevuld.

Overigens is het waarschijnlijk dat het aantal uitgeschreven vacatures onderschat wordt. Scholen hebben vaak hun eigen kanalen om vacatures bekend te maken en in te vullen, benadrukt VDAB.

Brussel

Ook bij het werkgelegenheidsagentschap voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Actiris staat leerkracht secundair onderwijs in de lijst van knelpuntberoepen van 2017. Er waren vorig jaar bij Actiris 686 vacatures voor het profiel leraar middelbaar onderwijs en er waren 831 ingeschreven werkzoekenden met dat profiel.

Volgens een studie over het Nederlandstalig onderwijs blijken de jobs voor Brusselse leerkrachten niet altijd even aantrekkelijk, zo vermeldt Actiris nog. "Gezien slechts een minderheid van de opdrachten langer dan een jaar loopt, dienen de leerkrachten verschillende opdrachten te combineren. Deze opdrachten zijn vaak interimopdrachten. Hierdoor verlaten veel leerkrachten het Nederlandstalig onderwijs vrij snel in Brussel. Volgens deze studie wordt de overlevingsgraad van de leerkrachten voor het secundair onderwijs tussen 2014 en 2020 geschat op 52 procent."