Tekort aan bloedplaatjes door barre winterweer: "Kom vandaag nog doneren" FT

15u35 2 Woordvoerster van het Rode Kruis, An Luyten, geeft het goede voorbeeld. Geen 1.475 donoren maar slechts 554 of amper 37 procent. Zo weinig mensen kwamen gisteren naar een bloedinzamelpunt van het Rode Kruis. Boosdoener: het winterweer. Een serieuze dip in de voorraad bloedplaatjes is het gevolg. Het Rode Kruis lanceert een nieuwe oproep.

Vooral in West-Vlaanderen gooide de hevige sneeuwval roet in het eten. "Daar moesten we alle bloedinzamelingen noodgedwongen annuleren", zeggen ze bij het Rode Kruis. "We geraakten niet met ons nodige materiaal ter plaatse." Ook in onder meer Kontich, Temse, Sint-Martens-Latem en Zelzate werden afnames geannuleerd. "En dan zijn er nog de inzamelingen die pas veel later van start zijn kunnen gaan, door medewerkers die in een of andere monsterfile vast stonden bijvoorbeeld."

De dip in het aantal bloedinzamelingen is vooral problematisch voor de bloedplaatjes. Die worden uit zakjes ‘volbloed’ gefilterd en zijn maar vijf dagen houdbaar. Bloedplaatjes zijn de kleinste celfragmenten in ons bloed. Een volwassene heeft er zo’n 150 tot 400 miljard per liter bloed. De bloedplaatjes zorgen er onder meer voor dat het bloed stolt als dat nodig is. Levensnoodzakelijk dus voor patiënten die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen of leukemie hebben. Ook wie massaal bloed verliest bij een ongeval, krijgt bloedplaatjes toegediend.

Een nieuwe oproep moet ook vandaag nog mensen naar de donorcentra krijgen. Om de verloren donaties van gisteren te compenseren zijn vooral donaties van bloedplaatjes nodig. Enkel de donorcentra van Leuven, Mechelen, Gent, Brugge, Genk en Edegem zijn daarop voorzien. Omdat de afnames langer duren, vraagt het Rode Kruis om een afspraak te maken. De meeste centra zijn open tot 19 uur vanavond.