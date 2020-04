Tekort aan beschermingsmateriaal bij zorgkundigen blijft groot JG

01 april 2020

10u48

Bron: Belga 12 Het zorgpersoneel blijft kampen met een tekort aan beschermingsmateriaal. Dat concludeert de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) woensdag uit een bevraging die ze dinsdag deed bij Vlaamse zorgkundigen.

BEFEZO bevroeg dinsdag 500 zorgkundigen uit 181 voorzieningen, en uit de eerste analyse van de antwoorden van zo'n 225 respondenten blijkt dat 66 procent van hen nog altijd onvoldoende beschermingsmaterialen ter beschikking heeft. De meeste zorgkundigen (95 procent) zijn dan ook bang om ziek te worden, of om het coronavirus onbewust mee te verspreiden. Zo’n 35% van de bewoners in de Vlaamse zorginstellingen is volgens deze steekproef geïnfecteerd met corona en 25% van de zorgkundigen.

Omdat zorgkundigen ook nog altijd nood hebben aan vorming over Covid-19, ontwikkelde BEFEZO twee e-courses, in samenwerking met onder meer Rode Kruis Vlaanderen. Ze gaan over de hygiënische maatregelen die genomen moeten worden en de symptomen van het coronavirus en daaraan gekoppelde parameters. Ze zijn vrij te raadplegen op howest.be/covid19hygiene en howest.be/covid19symptomen.