Tekort aan arbeidskrachten in voedingsindustrie, VDAB geeft kritieke sectoren voorrang WDw

20 maart 2020

17u14

Bron: Belga 18 Enkele kritieke sectoren, zoals de voedingsindustrie en de landbouw, kampen met een groeiend personeelstekort door de coronacrisis. VDAB start een campagne om snel werknemers te vinden en doet een oproep aan 'gewone' werkzoekenden, maar ook uitzendkrachten die plots zonder werk zijn gevallen, studenten en zelfs mensen die door de crisis tijdelijk werkloos zijn.

Om de coronacrisis in te dijken, worden personeelsleden op basis van milde klachten thuis geschreven, en ook buitenlandse seizoensarbeiders willen of mogen de grens niet meer over. De VDAB lanceert een campagne om tewerkstelling in kritieke sectoren te vrijwaren. "De eerste signalen vingen we op van voedingsfederatie Fevia en de Boerenbond”, zegt woordvoerder Joke Van Bommel. “Het is voor onze samenleving essentieel dat we nu met name die sectoren draaiende houden.” In de voedingsindustrie is de uitval groot, omdat medewerkers met milde klachten terecht thuisblijven.

VDAB richt zich in eerste instantie naar 'gewone' werkzoekenden. "Maar ook studenten en uitzendarbeiders kunnen zich uiteraard registreren bij VDAB of de vacatures raadplegen op onze site. Wie tijdelijk werkloos is, kan bijverdienen, maar onder beperkte voorwaarden. Voor wie dat wil doen, is het belangrijk dat ze zich eerst goed informeren bij RVA.”