Tekenaar van schijnbaar 'seksistische' cartoon uit reportage Schild & Vrienden post tegenreactie Redactie

18 september 2018

18u13

Bron: Radio 1 0 De Pano-reportage over het obscure, racistische gezelschap Schild & Vrienden (S&V) blijft nog altijd nazinderen. Cartoonist Marty Matthys hoorde van vrienden dat een van zijn spotprenten in de besloten Facebookgroep van S&V circuleerde en op tv getoond werd. "Ik was verontwaardigd", zei hij gisteren in De Wereld Vandaag op Radio 1. Matthys zette meteen ook een tegenreactie online.

De reportage over S&V deed twee weken geleden heel wat stof opwaaien, en dat is nog altijd niet gaan liggen. Op Radio reageerde ook Marty Matthys, een therapeut die in zijn vrije tijd ook spotprenten online post onder de naam Marty's Cartoons. Een daarvan kwam duidelijk in beeld tijdens de uitzending van Pano. We zien in de eerste tekening een vrouw die tijdens een meeting met vijf mannen in het pak klaagt over seksisme op de werkvloer. Ze zegt dat ze serieus wil worden genomen. In de volgende prent blijken de heren dat heel letterlijk te nemen.

Marty Matthys zei op Radio 1 dat hij geen seksistische cartoon maakte, maar een OVER seksisme. "Ik vind het nog altijd een goeie cartoon", zei hij. Maar wat hij wou aanklagen, kreeg in de beslotenheid van de S&V-Facebookgroep een heel andere betekenis. "Ik heb het er moeilijk mee dat de nuance van de context uit het oog wordt verloren", aldus Matthys. "In een groep waarin racisme en seksisme als regel gelden, lijkt het erop dat de cartoon wordt gebruikt als een propagandamiddel voor seksisme." De tekenaar is daarover verontwaardigd, omdat dat totaal indruist tegen zijn oorspronkelijke bedoeling.

In wat hij zelf een "kleine rechtzetting" noemt, zette Marty's Cartoons kort na de bewuste reportage een nieuwe tekening op Facebook. Daarin wijst Marty Matthys op de kloof tussen het keurige gedrag van S&V-leider Dries Van Langenhove naar de buitenwereld toe en zijn minder fraaie ware aard achter de schermen.