Tegen 2035 is er 37,5 procent meer ouderenzorg nodig lva

16 juni 2018

04u20

Bron: Belga 0 Tegen 2035 krijgt Vlaanderen af te rekenen met 60.000 nieuwe zorgvragen in de thuiszorg en de rusthuizen. Dat betekent een stijging van 37,5 procent. Dat zegt sp.a-parlementslid Jan Bertels. Volgens hem zal het huidige groeipad in de ouderenzorg niet volstaan en zijn er extra investeringen nodig.

"In 2035 verwachten we in Vlaanderen 2,2 miljoen 60-plussers, dat zijn er 456.000 meer dan vandaag", zo berekende oppositiepartij sp.a. Tegen dan zal het aantal zorgvragen in de thuiszorg en rusthuizen ook met 37,5 procent stijgen naar 60.000.

Vlaams parlementslid Jan Bertels: "Het aantal personen met dementie stijgt van 29.000 naar 47.000, het aantal zwaar zorgbehoevenden stijgt met 30.000 en het aantal licht tot gemiddeld zorgbehoevenden stijgt met 12.000".

Meer zelfredzame 60-plussers

Maar er is ook positief nieuws als je naar 2035 kijkt. Tegen dan zijn er bijvoorbeeld 400.000 bijkomende zelfredzame zestigplussers. Vooral bij de 80-plussers zal de volgende generatie gezonder zijn dan de huidige.

"Het idee dat we met het ouder worden ook steeds langer zorg nodig hebben strookt niet met de cijfers. De verwachting is zelfs dat in 2035 net geen één op de twee 90-plussers nog in hoge mate zelfredzaam zal zijn, terwijl dat vandaag slechts 40 procent is", aldus Bertels.

Bijkomende investeringen nodig

Toch remt die gezondheidswinst de behoefte aan professionele zorg niet af. Er zijn volgens hem bijkomende investeringen nodig. "Het groeipad in de thuiszorg en de voorziene plaatsen in de woonzorgcentra volstaan momenteel niet om in de toekomst elke 60-plusser zorg te garanderen", meent Bertels.

Nu worden jaarlijks ongeveer 1.800 bijkomende rusthuisbedden voorzien en een groeipad van 3,5 procent in de thuiszorguren. "Waarschijnlijk lukt het nog net als het gaat over het voorzien van rusthuiskamers, maar de toenemende zorgnoden van de rusthuisbewoners kan men aan het huidige groeiritme nooit beantwoorden. Zelfs als je het huidig groeipad van 20 miljoen euro per jaar doortrekt, kom je in 2035 ongeveer 171 miljoen euro tekort om iedereen gepaste zorg te garanderen."