Tegen 2024 zijn meer dan 7.000 extra kinderopvangplaatsen nodig jv

04 augustus 2019

06u43

Bron: belga 0 Tegen 2024 moeten er in Vlaanderen 7.070 kinderopvangplaatsen bijkomen. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin, waarover De Zondag bericht.

Met het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters, dat op 1 april 2014 in werking trad, wilde de Vlaamse overheid voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor ouders betaalbaar en toegankelijk is. De voorbije jaren zijn er weliswaar meer plaatsen gecreëerd, maar jaar na jaar blijkt het aantal stoppers groter dan het aantal starters. In 2018 zijn 445 nieuwe initiatieven voor kinderopvang gestart, tegenover 757 die stopten.

Op basis van een grootschalig onderzoek door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd berekend hoeveel nood er is aan extra kinderopvang. "De onderzoekers hebben uit de resultaten afgeleid dat er nood is aan ongeveer 38.354 extra opvangdagen per week. Kind en Gezin heeft berekend dat er tegen 2024 in Vlaanderen zowat 7.070 plaatsen zouden moeten bijkomen", verklaart Nele Wouters, woordvoerster van Kind en Gezin.

Toch maakt Kind en Gezin zich geen zorgen. "Er is nog steeds een nood aan extra kinderopvang, maar het is niet juist om van een tekort te spreken", stelt Wouters. "Het is zaak de noden te monitoren en hierop in te spelen."