Tegen 2020 vier nieuwe windmolenparken voor Belgische kust via openbare aanbesteding AV

31 augustus 2018

16u06

Bron: BELGA 2 De minsterraad besliste vandaag dat er tegen 2020 nog vier windmolenparken voor de Belgische kust gebouwd zullen worden. De regering wil dure subsidiëring vermijden door niet langer met concessies, maar met aanbestedingen te werken.

Voor de Belgische kust staan momenteel vijf windmolenparken in zee. Tegen 2020 komen er daar nog vier bij, goed voor 2,2 Gigawatt of het equivalent van twee kerncentrales. Na 2020 wil de regering nog windmolenparken laten bouwen. Tegen 2030 zou de capaciteit moeten verdubbelen tot 4 Gigawatt.

De parken worden nu nog gebouwd via een concessie. De overheid duidt aan wie de windmolenparken mag bouwen en voert dan met het geselecteerde consortium onderhandelingen. Dat leidde in het verleden tot oversubsidiëring.

In het buitenland, waar de bouw van windmolenparken aanbesteed wordt, blijkt de prijs veel lager te liggen. Voor de laatste drie concessies in ons land heeft staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) de concessie intussen kunnen heronderhandelen, goed voor een besparing van zowat vijf miljard euro.



Oversubsidiëring vermijden

Om oversubsidiëring in de toekomst te vermijden, wil ons land vanaf 2020 ook werken met een aanbesteding. Wie de laagste prijs biedt, mag de windmolens bouwen. De principes daarvan zijn nu in een nota vastgelegd en moeten dit jaar nog in een kaderwet worden gegoten.

De Backer ziet drie opties: een tendering zoals in Nederland met minimale of geen subsidies, een tendering zoals in het Verenigd Koninkrijk met een vaste prijs, of een veiling waarbij de ontwikkelaars geld op tafel leggen op windmolenparken op de Noordzee te bouwen. Om extra subsidies te vermijden stelt De Backer ook voor om de voorstudies naar bijvoorbeeld bodem en wind voortaan door de overheid te laten uitvoeren om zo de risico's voor de parken te beperken. Om de energiedoelstellingen voor ons land zeker te halen, zal wie last minute de bouw van een park afblaast, een aanzienlijke verzakingsvergoeding moeten betalen.