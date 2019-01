Technoclub Fuse mag Hallepoorttunnel eenmalig gebruiken voor rave party HR

15 januari 2019

15u34

Bron: Belga, Fuse 0 Een rave party in een tunnel, in het centrum van Brussel. Het zal ongetwijfeld aanlokkelijk klinken voor liefhebbers van elektronische muziek. Komende zaterdag kan het, voor één keer. Om te vieren dat de tunnel zondagochtend weer opent voor auto’s, mag technoclub Fuse de tunnel zaterdagnacht gebruiken voor een uniek feestje.

Achter de draaitafel staan de dj’s A. Brehme, Kafim, Pattrn en Pierre. Die laatste is al meer dan 20 jaar resident dj van Fuse. “Technische lokalen van de tunnel zijn zaterdag niet toegankelijk”, zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a). “Het publiek kan enkel in de tunnelkokers die normaal toegankelijk zijn voor de auto’s.” Die worden omgetoverd tot een technotempel.

“We zaten uiteraard samen met de brandweer en de politie om de nodige toelatingen te bekomen”, verzekert Dobbels. De laatste keer dat er in een Brusselse tunnel nog een feest plaatsvond was in de Naamsepoorttunnel tijdens de Autoloze Zondag in 2015.

Tickets voor het feest zijn te koop via de website van Fuse en kosten 5 euro in voorverkoop.

Veiligheid

Bij de renovatie van de tunnel is de volledige waterdichting aangepakt. Er kwamen twee extra nooduitgangen, en het design werd onder handen werd genomen. De Hallepoorttunnel is nu de eerste tunnel in het Brusselse gewest die volledig voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.

"Er zullen 's nachts wel nog punctuele inspecties zijn van de opgeleverde werken, maar de tunnel zal vanaf zondag volledig in gebruik zijn", aldus nog Dobbels.

